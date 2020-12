China stellt den weltweit größten Markt für Elektrofahrzeuge dar. Doch das Reich der Mitte will in Zukunft verstärkt auf eine Alternative zu batteriebetriebenen Fahrzeugen setzen.? 2030 Deadline für China, um mit der Reduzierung der CO2-Emissionen zu beginnen? 15-Jahres-Plan für NEVs: Fokus auf Aufbau der Brennstoffzellen-Lieferkette? Chinas Jahresabsatz mit Brennstoffzellenfahrzeugen könnte sich in den nächsten fünf Jahren verzehnfachenIm September hatte Präsident Xi Jinping die ...

