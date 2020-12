Glarus, 8. Dezember 2020

Medienmitteilung

Glarner Kantonalbank nimmt Kündigungsoption für Additional Tier 1-Anleihe nicht wahr

Die Glarner Kantonalbank (GLKB) beschliesst, die Kündigungsoption für die ausstehende 2.625% nachrangige Additional Tier 1 Anleihe von 100 Millionen Franken mit der ISIN CH0303452814 (AT1 Anleihe) nicht wahrzunehmen. Eine Kündigung der AT1 Anleihe wäre erstmalig per 27. Januar 2021 möglich gewesen.

Die aktuell herrschenden Unsicherheiten aufgrund der Corona Pandemie haben zu einer hohen Volatilität im Markt geführt. Aufgrund dessen entscheidet die GLKB, die ausstehende AT1 Anleihe nicht zu kündigen und sich eine mögliche Refinanzierung der Anleihe beim nächsten Kündigungstermin in einem Jahr offenzuhalten. Die Glarner Kantonalbank ist mit einer CET1-Quote von 11% und einer Kernkapitalquote von 18% gut kapitalisiert.

Der Coupon der AT1 wird am 20. Januar basierend auf dem dann aktuellen 5-Jahres Swap Satz (mindestens 0%) plus einer Marge von 2.625% neu fixiert. Die Anleihe kann wieder per 27. Januar 2022 gekündigt werden.

