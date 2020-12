BioNTech SE (ISIN: US09075V1026) erreichte letzte Woche etwas fast Unschaffbares - Zulassung eines Impfstoffs, der noch im Januar nicht mal als Wirkstoff identifiziert war. Und am Miwwoch waren die Mainzer der ERSTE: Zulassung in Großbritannien erteilt. Heute teilte CureVac mit, sich auf Europa und Südamerika zu konzentrieren bei den Zulassungsverfahren. Klar wurde der US-Markt ausgenommen - hier gibt es schon zu viele Regierungsorders für andere Anbieter. Und solche Überlegungen prägen derzeit auch das Handeln des Duos Pfizer/BioNTech's: In den großen Industrieländern sind die bestellten Impfstoffmengen ...

