Im Streit um die Autonomie von Hongkong hat die US-Regierung Sanktionen gegen weitere 14 chinesische Führungsvertreter verhängt. Außenminister Mike Pompeo gab am Montag die Strafmaßnahmen gegen 14 stellvertretende Vorsitzende des Ständigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses bekannt. Die Parlamentarier und ihre Verwandten dürfen nicht mehr in die USA reisen. Außerdem wird mögliches Vermögen in den USA eingefroren. US-Bürger dürfen keine geschäftlichen Beziehungen zu ihnen unterhalten.

Zur Begründung für die Sanktionen führte Pompeo das Ende Juni verhängte sogenannte Sicherheitsgesetz für die chinesische Sonderverwaltungszone an. Damit würde Hongkongs Autonomie "untergraben".

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Produktivität ex Agrar 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +4,9% gg Vq 1. Veröff.: +4,9% gg Vq zuvor: +10,1% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: -8,9% gg Vq 1. Veröff.: -8,9% gg Vq zuvor: +9,0% gg Vq 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.684,25 +0,03% Nasdaq-100-Indikation 12.573,00 +0,01% Nikkei-225 26.467,08 -0,30% Hang-Seng-Index 26.381,22 -0,47% Kospi 1.908,27 -30,49% Shanghai-Composite 3.421,40 +0,14% S&P/ASX 200 6.687,70 +0,19%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend leichter - Die asiatischen Börsen geben am Dienstag überwiegend nach, wobei sich die Abgaben in Grenzen halten. Am Vortag bereits über den Märkten schwebende Befürchtungen sind mittlerweile wahr geworden: die US-Regierung hat im Streit um die Autonomie von Hongkong weitere Sanktionen gegen Peking verhängt. Die Vorgaben von der Wall Street liefern kein besonders klares Signal, der Dow-Jones gab ein halbes Prozent ab, während die Nasdaq-Indizes etwas vorrückten. Wichtigster Belastungsfaktor bleibt die Covid-19-Pandemie, zumal in einzelnen asiatischen Ländern wie Japan die Zahl der Fälle wieder anzieht. Vor allem aber wird die grassierende Pandemie in Amerika und Europa als Belastungsfaktor für die Weltwirtschaft gesehen.

In Japan verliert der Nikkei 0,2 Prozent. Dass die japanische Wirtschaft im dritten Quartal stärker als zunächst erwartet gewachsen ist, sorgt für keinen Schub nach oben. Die Wirtschaft des Landes hat damit erstmals seit vier Quartalen wieder zugelegt. In Südkorea nehmen die Anleger vor allem auch aus dem Ausland ein paar Gewinne mit und drücken den Kospi um 0,9 Prozent. In Hongkong sind es laut Händlern unter anderen Banken- und Immobilienwerte, die für das Indexminus von 0,4 Prozent verantwortlich sind. In Festlandschina sind Gewinne zum Start abgeschmolzen. Im frühen Geschäft hatten noch die starken Handelsbilanzdaten vom Vortag etwas gestützt. Zu den wenigen Börsen in der Region mit Gewinnen gehört Sydney, das den Handel mit einem Plus von 0,2 Prozent bereits beendet hat. Dort hat das Verbrauchervertrauen den höchsten Stand des Jahres erklommen.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Luxus-Hausbauers Toll Brothers geriet unter Druck, nachdem der Gewinn im vierten Geschäftsquartal gegenüber dem Vorjahr gesunken war. Sie verbilligte sich dennoch um 3,7 Prozent auf 47,38 Dollar. Die Aktie des im Dow-Jones-Index gelisteten Rüstungskonzerns Raytheon legten um 1 Prozent zu auf 73,80 Dollar. Das Board hat einem Aktienrückkauf in Höhe von 5 Milliarden Dollar zugestimmt.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 30.069,20 -0,49 -149,06 5,36 S&P-500 3.691,94 -0,19 -7,18 14,27 Nasdaq-Comp. 12.519,95 0,45 55,71 39,54 Nasdaq-100 12.596,47 0,54 67,99 44,24 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 926 Mio 975 Mio Gewinner 1.315 2.457 Verlierer 1.823 668 Unverändert 91 106

Uneinheitlich - Der Nasdaq-Composite-Index makierte ein Allzeithoch. Händler berichteten von wachsenden Sorgen wegen der Corona-Pandemie, wovon Aktien von "Corona-Gewinnern", vielfach im Technologiesektor angesiedelt, profitierten. Die USA hatten den dritten Tag in Folge einen neuen Höchstwert bei den Corona-Neuinfizierten gemeldet. Eastman Kodak schossen um 59,9 Prozent nach oben. Eine Regierungsbehörde hat bei Ermittlungen keine Verfahrensfehler bei der Kreditvergabe an das Unternehmen festsellen können. Eastma sei zudem für eine Kreditvergabe geeignet. Moderna erholten sich um 4,6 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat von der kanadischen Regierung eine weitere Bestellung für seinen Covid-19-Impfstoff-Kandidaten erhalten. Boeing stiegen um 2,3 Prozent nach einer Kaufempfehlung der UBS.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 -0,8 0,14 -106,5 5 Jahre 0,39 -3,0 0,42 -153,5 7 Jahre 0,66 -3,8 0,70 -158,4 10 Jahre 0,93 -3,7 0,97 -151,3 30 Jahre 1,69 -4,8 1,74 -137,6

Mit den wieder gestiegenen Corona-Sorgen in den USA stiegen die Notierungen am US-Rentenmarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank um 3,7 Basispunkte auf 0,93 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,2119 +0,1% 1,2110 1,2116 +8,1% EUR/JPY 126,08 +0,1% 126,00 126,17 +3,4% EUR/GBP 0,9069 +0,1% 0,9057 0,9063 +7,2% GBP/USD 1,3361 -0,1% 1,3373 1,3368 +0,8% USD/JPY 104,04 -0,0% 104,05 104,13 -4,3% USD/KRW 1085,35 +0,1% 1084,64 1083,23 -6,0% USD/CNY 6,5361 +0,1% 6,5298 6,5389 -6,1% USD/CNH 6,5200 +0,0% 6,5184 6,5237 -6,4% USD/HKD 7,7510 -0,0% 7,7512 7,7509 -0,5% AUD/USD 0,7418 +0,0% 0,7416 0,7422 +5,9% NZD/USD 0,7035 -0,0% 0,7037 0,7036 +4,5% Bitcoin BTC/USD 19.176,75 +0,3% 19.124,75 19.322,50 +166,0%

Der Euro zeigte sich zum weiter erholten Dollar im Vorfeld der EZB-Sitzung etwas leichter mit zuletzt 1,2109 Dollar. Der Dollar-Index notierte 0,2 Prozent fester. Das Pfund gab mit Brexit-Sorgen zum Dollar zeitweise deutlich nach, erholte sich jedoch mit der Meldung etwas, dass Premierminister Boris Johnson nach Brüssel reist für direkte Gespräcghe. Das Pfund gab 0,3 Prozent nach auf 1,3382 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 45,54 45,76 -0,5% -0,22 -18,7% Brent/ICE 48,50 48,79 -0,6% -0,29 -19,9%

Die Ölpreise gaben nach. Angesichts der Pandemie-Auswirkungen auf die Weltwirtschaft zeigten sich die Marktteilnehmer diesmal wieder besorgt um die Ölnachfrage. Der Preis für ein Fass US-Leichtöl der Sorte WTI fiel um 1,2 Prozent auf 45,71 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.867,49 1.861,40 +0,3% +6,09 +23,1% Silber (Spot) 24,62 24,48 +0,6% +0,14 +37,9% Platin (Spot) 1.024,05 1.025,13 -0,1% -1,08 +6,1% Kupfer-Future 3,49 3,51 -0,5% -0,02 +23,5%

Der Goldpreis profitierte von der jüngsten Dollarschwäche, die Feinunze des Edelmetalls zog um 1,5 Prozent auf 1.864 Dollar an. Auch die sinkenden Marktzinsen stützten den Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Wirtschaft ist im dritten Quartal stärker als zunächst erwartet gewachsen. Das BIP legte um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zu. In der ersten Schätzung war ein Wert von 5,0 Prozent genannt worden. Die Wirtschaft des Landes hat damit erstmals seit vier Quartalen wieder zugelegt.

JAPAN HILFSPAKET

Die japanische Regierung will die Folgen der Corona-Pandemie mit einem weiteren Hilfspaket lindern. Das geplante Paket werde direkte Haushaltsausgaben über 40 Billionen Yen - umgerechnet 317 Milliarden Euro - enthalten, sagte Premierminister Yoshihide Suga.

US-POLITIK I

Ein Kompromiss im US-Kongress soll eine Stilllegung von Bundesbehörden verhindern. Demokraten und Republikaner einigten sich darauf, eine einwöchige Übergangsregelung zu beschließen, um einen sogenannten Shutdown abzuwenden. Das aktuelle Haushaltsgesetz läuft am 12. Dezember aus. Demokraten und Republikaner liegen bei den Verhandlungen über das neue Budget noch weit auseinander, die einwöchige Übergangsregelung soll den Parteien mehr Zeit für die Suche nach einer Lösung ermöglichen.

US-POLITIK II

Der gewählte US-Präsident Joe Biden will den früheren General Lloyd Austin Medienberichten zufolge als Verteidigungsminister nominieren. Biden wolle den 67-Jährigen zum ersten afroamerikanischen Pentagon-Chef machen, berichteten mehrere US-Medien am Montag.

BANKENBRANCHE AUSTRALIEN

Die Deutsche Bank, die Citigroup und die Australia and New Zealand Banking Group (ANZ) sowie sechs ihrer hochrangigen Manager müssen sich in Australien vor Gericht verantworten. Sie werden im Bundesgericht wegen Kartellvorwürfen Rede und Antwort stehen müssen, wie die australische Wettbewerbsbehörde mitteilte.

GOLDMAN SACHS

