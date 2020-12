CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.12.2020:Das Instrument CAN CA13722D1015 CANARC RES. CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020The instrument CAN CA13722D1015 CANARC RES. CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument M83 AU000000MDI5 MIDDLE ISLAND RES LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2020The instrument M83 AU000000MDI5 MIDDLE ISLAND RES LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2020 and ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument 1JV1 CA92858L2021 VODIS PHARMACEUTICALS INC EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2020The instrument 1JV1 CA92858L2021 VODIS PHARMACEUTICALS INC EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2020 and ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument SC9 KYG794371024 VESON HOLDINGS HD -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2020The instrument SC9 KYG794371024 VESON HOLDINGS HD -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2020 and ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.12.2020:Das Instrument PEKB SE0000106205 PEAB AB B SK 5 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020The instrument PEKB SE0000106205 PEAB AB B SK 5 EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.12.2020:Das Instrument PO9 PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020The instrument PO9 PTPTI0AM0006 NAVIGATOR COMPANY SA O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 09.12.2020:Das Instrument 4QU AU000000CGL3 CITADEL GROUP LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 09.12.2020The instrument 4QU AU000000CGL3 CITADEL GROUP LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 08.12.2020 and ex capital adjustment on 09.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 08.12.2020:Das Instrument CA29876F2052 EUROLIFE BRANDS EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 08.12.2020The instrument CA29876F2052 EUROLIFE BRANDS EQUITY is traded ex capital adjustment on 08.12.2020