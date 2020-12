Während des asiatischen Handels gibt es heute früh gemischte Tendenzen. Während alle US-Futures niedriger notieren, kann sich der DAX-Future deutlich ins Plus vorarbeiten. Der S&P 500 Future notiert 45 Minuten vor Eröffnung der europäischen Vorbörse -0,20 % im Minus bei 3.683 Punkten. Der DAX-Future liegt dagegen 0,26 % im Plus bei 13.274 Punkten. Damit scheint sich der Handel am Dienstag nahtlos an die Tendenzen vom Vortag anzuschliessen.Der Handel in Frankfurt verlief am Montag ruhig und das Ergebnis war etwas durchwachsen. Der DAX und MDAX schlossen beide leicht im Minus. Der DAX war mit einem Minus von -0,21 % auf 13.271 Punkte der Tagesverlierer. Die Aktien der Deutschen Bank (-1,73 %) und von Continental (-2,05 %) gaben am stärksten ab. Der SDAX schloss unverändert und der TecDAX konnte leicht um 0,19 % auf 3.123,55 Punkte steigen. Erneut standen LPKF (+1,46 %), Infineon (+1,72 %) und Aixtron (+1,81 %) im Mittelpunkt.

