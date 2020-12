Großbritannien wird zum Jahreswechsel aus der Europäischen Union austreten - mit oder ohne Regelwerk, nach welchem das künftige Miteinander geregelt ist. Nun ist es eine Minute vor zwölf, wie es einer der an den Verhandlungen Beteiligten sehr treffend formuliert hat. Fortschritte gibt es aber deswegen keine. Und so wird der "No Deal" immer wahrscheinlicher. Zwar hoffen viele Akteure immer noch, dass man zu einem Kompromiss findet, es sieht aber nicht wirklich danach aus. Mangelnde Impulse Die Aktienmärkte ...

