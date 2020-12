Beim Autozulieferer Hella haben sich die Geschäfte nach Angaben des Unternehmens zuletzt besser als erwartet entwickelt. So sei der bereinigte Umsatz auf Basis vorläufiger Zahlen im zweiten Geschäftsquartal (per Ende November) gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro gestiegen, teilte der im MDax gelistete Konzern am...

Den vollständigen Artikel lesen ...