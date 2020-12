Rückblick Hauptversammlungen 2020

Natürlich waren auch Veranstaltungen wie die Hauptversammlungen (HVs) von Aktiengesellschaften - in der Schweiz Generalversammlungen genannt - von den Einschränkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen.In Deutschland ermöglichte eine am 28. März 2020 in Kraft getretene Regelung die Abhaltung von virtuellen Hauptversammlungen. Grundlage ist das "Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht", auch kurz "Covid-19 Gesetz" genannt.In der Praxis führte das dazu, dass der Großteil der HVs 2020 in Deutschland in virtueller Form stattfand.Es gab indes einige Hauptversammlungen kleinerer Aktiengesellschaften mit physischer Präsenz. Der Autor dieses Beitrags war selbst bei einigen dieser Veranstaltungen (HVs von Arn. Georg, Invision, GUB...). Diese Veranstaltungen liefen traditionell ab, wobei natürlich auf Mindestabstände und Handdesinfektion ...

