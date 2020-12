Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Aktienmarkt ist mit wenig Tempo in die neue Handelswoche gestartet. Der DAX gab gestern 0,2 Prozent ab. In den USA legte die Wall Street nach der starken Vorwoche eine Verschnaufpause ein. Auch heute dürfte sich der DAX damit erst einmal wenig bewegen. Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, Palantir, Moderna, Lemonade, Netflix, Biocryst, Eastman Kodak, Lufthansa, Telekom, Zalando, Airbus und Tui. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.