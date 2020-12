The following instruments on XETRA do have their first trading day 08.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 08.12.2020Aktien1 US16891Y1038 China Evergrande Group2 US4385503036 The Hongkong & China Gas Co. Ltd.3 US9285781038 voestalpine AG4 CA42226M4083 HealthSpace Data Systems Ltd.5 CA72724R1047 Plant & Co. Brands Ltd.6 CA00249N2095 Ayr Strategies Inc.Anleihen/ETF1 US48203RAP91 Juniper Networks Inc.2 US48203RAN44 Juniper Networks Inc.3 DE000A289YQ5 Greencells GmbH4 DE000NLB3D14 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-5 ARARGE3209V0 Argentinien, Republik6 XS1958237403 Asian Development Bank (ADB)7 XS2215886651 BMW Finance N.V.8 XS2263032786 China Development Bank9 XS2058848073 Daimler International Finance B.V.10 XS1964737693 Daimler International Finance B.V.11 XS1216614542 Deutsche Bank AG12 XS2231705950 Emirates NBD PJSC13 XS2191850069 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C14 XS2213043495 First Abu Dhabi Bank P.J.S.C15 XS2231588034 Hyundai Capital Services Inc.16 XS2107328374 QNB Finance Ltd.17 ARARGE3209Y4 Argentinien, Republik18 ARARGE3209U2 Argentinien, Republik19 ARARGE3209S6 Argentinien, Republik20 USU13055AX35 Calpine Corp.21 XS1733221359 China CITIC Bank Corp. Ltd.22 XS2267907215 Santander Consumer Finance S.A.23 XS2123064102 African Development Bank24 XS2271225281 Grand City Properties S.A.25 US38141GXM13 The Goldman Sachs Group Inc.26 LU2240851688 Amundi DAX 50 ESG UCITS ETF DR (C)