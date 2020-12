Der DAX pendelt um die Marke bei 13.300 Punkten und ohne frische Impulse dürfte sich diese Bewegung fortsetzen. Mögliche Kurstreiber sind ein Corona-Hilfspaket in den USA, Details zum anstehenden Brexit und die Sitzung der Europäischen Notenbank. Bis es hier so weit ist, bestimmen Unternehmensnachrichten das Geschehen an den Börsen und sorgen punktuell für Bewegung. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

