DGAP-Media / 2020-12-08 / 08:33 Wolfsburg, 08.12.2020 *Förderung industrieller Künstlicher Intelligenz & IoT: Sieben Partnerunternehmen gründen einen herstellerunabhängigen "non-profit" industrial.Digitalisation PartnerNet e.V. als Innovationsmotor für die Automobil- & Fertigungsbranchen. Eins der beteiligten Unternehmen ist Volkswagen.* i.D. PartnerNet e.V. Co-Innovation Sieben Partnerunternehmen gründeten kürzlich eine offene, herstellerunabhängige und "non profit" industrial.Digitalisation PartnerNet e.V.-Organisation mit dem Fokus auf die Förderung anwendungsfokussierter Forschung und Entwicklung sowie betrieblicher Qualifizierung und Weiterbildung rund um Industrie 4.0. Ebenfalls im Fokus steht die Co-Creation von Digital Use Cases und Smart Services 4.0 rund um Digitales Produktions-Ökosystem der Zukunft auf Basis neuer Digitaler Technologien, wie z.B.: Künstliche Intelligenz, Blockchain, Industrial Cloud IoT Plattform, 5G-Mobilfunknetz der Zukunft sowie Smart Car HMI und Software. Das Ziel ist dabei der schnelle, flexible und kostengünstige Transfer der Projektergebnisse in die praxisnahe Industrie-Anwendung, möglichst als hoch-skalierbare Industrie-Standards. *PartnerNet' Mitgründer sind: Arxum, ASCon Systems, BearingPoint, ifp Software, Fujitsu, Synergeticon und Volkswagen. * Ein smartes Start-ups Incubation-Programm fördert in diesem Zuge junge Talente und wissenschaftlichen Nachwuchs unternehmerisch zu handeln, ihre Innovationskraft in agile Industrie-Projekte einzubringen, sie jenseits traditioneller Hierarchiestrukturen und Denkweisen in interdisziplinären Projektteams zu agieren. Unterstützung dieser Projekte durch Volkswagen, Zulieferer und andere Industrie-Anwender ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Erfolg dieser einzigartigen Markt-Initiative zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche in Deutschland. *Co-Creation und Partner-Collaboration in Industrieprojekten steht im Vordergrund* _"Wir haben viel vor für Jahr eins! Unser Ziel ist es Digital- und KI-Innovationen in den Automobil- und Fertigungsbranchen erlebbar zu machen."_, sagt Joerg Wicik, Präsident & CEO der industrial.Digitalisation PartnerNet e.V. mit dem Sitz in Braunschweig, und fügt hinzu: _"Mit dieser einzigartigen Marktinitiative eröffnen wir in Deutschland eine "non-profit" Partner-Collaboration-_ _Plattform und Start-ups Incubation-Organisation mit dem Fokus auf Co-Innovation von Geschäftsideen _ _sowie Co-Creation von Pionier-Use-Cases & -Software-Lösungen rund um Digital-vernetztes Produktions-_ _ökosystem der 4.0-Zukunft._ _Dies ermöglicht schnelle und kostengünstige Erprobung neuer Geschäftsmodelle und zukunftsweisender _ _Digital-Use-Cases zur intelligenten und cross-funktionalen Vernetzung der Produktion, Logistik, AfterSales _ _und N-Tier Lieferantenkette._ _Wir fördern Start-ups, Digital Innovation-Pioniere und Unternehmer-Nachwuchs ihre Geschäftsideen in _ _konkrete Projekte mit den Industrie-Anwendern zu überführen, und gemeinsam auf einer Augenhöhe zu _ _realisieren. Dazu haben wir ein website@demonstrationSPACE eingerichtet, über den Partner-Angebote _ _an die Anwender-Use-Case-Bedarfe adressiert werden, und so gemeinsame Projekte entstehen._ _So leisten wir einen aktiven Beitrag neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen."_*.* *Smart & Autonome Factory-Fokus soll Produktivität, Qualität und Kostenstrukturen verbessern* _"Die Arbeit dieser neuen Initiative soll helfen, weitere Effizienzsteigerungspotentiale zu erschließen, _ _unnötige Ausfallzeiten zu verhindern und mehr digitale Herausforderungen in der Produktion zu bewältigen"_, sagt Dr. Jan Spies, Leiter Produktionsplanung der Marke Volkswagen PKW*.* *Open Source, offene Industrie-Standards und semantisches IIoT-Datenmodell sind die Enabler 4.0* _"Fujitsu übernimmt im neu gegründeten Verein die Leitung des Kompetenzzentrums "Cognitive Visual Inspection", der sich mit der KI-gestützten Qualitätskontrolle mittels bildgebender Verfahren befasst. Dadurch lassen sich Fehler beispielsweise in der Produktion deutlich zuverlässiger und schneller erkennen als mit herkömmlichen Methoden", _erläutert Christian Plich, Vereinsvorstand des industrial.Digitalisation PartnerNet e.V.*.* *Digitalisierung-, KI- & E-Mobilität-Innovation steigern die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche* Auf der Agenda des Vereines stehen konkrete Digital Innovation-Anwendungsfälle und -Projekte. Dazu gehören: KI-gestützte Anonymisierung der Werker beim VIDEO-Monitoring der Betriebsprozesse, Prescriptive Quality mit echtzeit-nahe Q-Regelkreisen, Cognitive Visual Inspection, KI-optimierte CO2- und Energie-Effizienz sowie Digitale N-Tier Lieferantenkette-Transparenz. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Vereinswebsite: www.idpartnernet.de [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: industrial. Digitalisation PartnerNet e.V. 