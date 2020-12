Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Brexit-Verhandlungen bleiben auch an diesem Montag noch in der Schwebe, wenngleich die Chancen für ein Kompromiss vorhanden zu sein scheinen, so die Analysten der Nord LB.Innerhalb der nächsten 24 Stunden könnte ein Ergebnis erzielt werden. Diese Woche sei nun jedenfalls entscheidend! Der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag habe bestätigt, dass die Beschäftigungstrends der letzten Monate erhalten bleiben würden - wenngleich nun schon in nur noch abgeschwächter Form. Der rasante Anstieg der Infektionszahlen werde die konjunkturelle Erholung verlangsamen - daran führe kein Weg vorbei. Darauf würden unter anderem auch die wieder rückläufigen Mobilitätsdaten hindeuten. Dennoch sei in diesen recht finsteren Tagen auch Licht am Ende des Tunnels zu sehen und zwar in Form der ermutigenden Meldungen zu den erforschten Impfstoffen: Schon im Frühsommer könnte knapp über die Hälfte der US-Bevölkerung geimpft sein, was für die Konjunktur sicherlich ein echter "Game Changer" wäre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...