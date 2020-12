Einmal mehr übernahm Ministerpräsident Markus Söder die Initiative - der Franke verschärfte die Maßnahmen in Bayern. Schließlich steigen die Corona-Neuinfektionen trotz eines "Lockdown light" und dies nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. Die aktuellen Zahlen seien "weit entfernt von der erhofften Trendwende", so Regierungssprecher Steffen Seibert gestern auf einer Pressekonferenz. Insofern dürften auch andere Bundesländer nachziehen und schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verkünden. Diese wiederum könnten wirtschaftliche Aktivitäten einschränken. Was den Aktienmarkt gestern zum Wochenauftakt beschäftigt haben dürfte - der DAX ging mit einem leichten Minus aus dem Handel.

Starke Widerstandsmarken?

