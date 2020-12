Luzern (ots) - Caritas setzt am Samstag, 12. Dezember, ein dringliches Zeichen gegen Armut in der Schweiz: Im Rahmen ihrer traditionellen Solidaritätsaktion "Eine Million Sterne" ruft Caritas die Bevölkerung dazu auf, am 12. Dezember bei sich daheim eine Kerze anzuzünden und diese sichtbar für Nachbarn ans Fenster zu stellen. So entsteht ein leuchtendes Zeichen der Solidarität mit Menschen in schwierigen Situationen.An zahlreichen Orten schweizweit werden auch dieses Jahr Lichtermeere aus Hunderten Kerzen leuchten. Vielerorts sind aufgrund der Corona-Massnahmen allerdings keine Besucherinnen und Besucher zugelassen. Alle Veranstaltungsorte schweizweit finden Sie auf www.einemillionsterne.ch (http://www.einemillionsterne.ch).Die Corona-Pandemie bringt Tausende Menschen an die Grenze der Verzweiflung; auch Personen, die noch vor einem Jahr auf der sicheren Seite lebten. Dazu kommen die über 1.2 Millionen Menschen in der Schweiz, die bereits vor der Pandemie von Armut betroffen oder gefährdet waren. Noch nie war die Solidarität mit ihnen wichtiger als in diesem Jahr.Pressekontakt:Kontakt: Roland Schuler Koordinator "Eine Million Sterne", Caritas-Netz, Tel. 079 337 45 78, r.schuler@caritas-zuerich.chWir sind gerne bereit, Ihre Berichterstattung zu unterstützen. Ob Portraits von Betroffenen oder die Begleitung von Freiwilligen am Anlass oder bei ihren vielen Tätigkeiten im Alltag, ob Interviews mit Repräsentanten/innen der Regionalorganisationen oder Foto-Story zu einem Kerzenmeer, wir freuen uns über Ihr Interesse. Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Besten Dank!Bilder von Kerzen gegen Armut 2020: https://www.flickr.com/photos/caritaszuerich/albums/72157717063805917Impressionen früherer Austragungen als Symbolbilder finden Sie unter nachfolgendem Link. Die Bilder dürfen unter Angabe des Bildnachweises © Caritas verwendet werden: https://www.flickr.com/photos/caritaszuerich/albums/72157704549191174Original-Content von: Caritas Schweiz / Caritas Suisse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000088/100861322