In Erwartung einer Gelddusche am Donnerstag durch die EZB sprang der Bund Future um 1,4 % bis zur absoluten Topmarke des Jahres und es fehlt nur noch 1 Prozentpunkt für den absoluten Rekord aller Zeiten. Wie ist dies zu deuten? Short gehen! Lesen Sie dazu die heutige TB-Daily!



