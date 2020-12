Die Aktie von JD.com (WKN: A112ST) werden die meisten Investoren vermutlich mit dem E-Commerce in Verbindung bringen. Wer etwas über das Maßgebliche hinausblickt, wird außerdem einen Cloud-Arm erkennen können. Sowie vielleicht auch den E-Health-Bereich JD Health, der in den nächsten Tagen beziehungsweise Wochen an die Börse gehen wird. Das zeigt: JD.com ist mehr als bloß der E-Commerce. Zum Wochenende gab es außerdem andere Schlagzeilen. Demnach könnte das Management Pläne mit Kryptowährungen verfolgen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...