Diese spannenden Aktien aus dem MDAX erwarten Sie neben dem vorbörslichen Blick auf den DAX im heutigen Marktgespräch der LS-Exchange nach einem volatileren Wochenstart. DAX mit wenig Bewegung, MDAX stärker Der DAX notiert vorbörslich erneut auf dem Niveau von gestern und damit in der Spanne von 13.220 bis 13.300 Punkten. Der Ausbruch vom Montag war kein Auslöser für eine weitere Bewegung. Am Montag ging es per Saldo nur 27 Punkte nach unten. Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...