FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NABRIVA THERAPEUT. DL-,01 NTY IE00BYQMW233
AB/FROM ONWARDS 08.12.2020
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NABRIVA THERAPEUT. DL-,01 NTY IE00BYQMW233
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