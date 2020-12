Breaking News: Relay Medical: Deal mit weltgrößter Hilfsorganisation! Kursexplosion!?

Anzeige / Werbung

Kann man sich eine stärkere News als diese wünschen? Relay Medical (WKN: A2JQR0) vermeldet für ein konkurrenzloses Produkt den wohl wichtigsten Vertragsabschluss in der Firmengeschichte.

Das wird der Durchbruch für diese Technologie sein, die so essentiell in der Bekämpfung jeglicher Art von Infektionskrankheiten erscheint, einschließlich Covid-19.

Nachdem die Fionet Rapid Response Group, das Joint Venture von Relay Medical (WKN: A2JQR0) und Fio Corp., erst kürzlich eine erste Verkaufsvereinbarung mit dem Gesundheitsministerium von Meru County und ein Pilotprogramm in texanischen Krankenhäusern bekannt gegeben hat, veröffentlicht man heute einen "News-Hammer", der wohl an Prestige kaum zu übertreffen ist und deshalb von den Anlagern nicht unbemerkt bleiben dürfte:

RELAY MEDICAL & FIO CORPORATION ANNOUNCE SALE TO U.S. GOVERNMENT AGENCY, USAID, TO DEPLOY FIONET PLATFORM

Relay Medical (WKN: A2JQR0) meldet, dass die Fionet Rapid Response Group ("FRR") eine Verkaufsvereinbarung mit der US-Regierung über die US-Agentur für internationale Entwicklung (USAID) zur Bereitstellung der Fionet-Plattform an kommunale Gesundheitsstandorten in Afrika unterzeichnet hat.

Mit einem Budget von fast 20 Mrd. USD pro Jahr ist USAID die größte Hilfsorganisation der Welt und macht mehr als die Hälfte aller US-amerikanischen Auslandshilfen aus.

USAID wandte sich an Fio, als Fionet-Geräte Malaria-Positivitätstestraten feststellten, die sich erheblich von denen in nahe gelegenen Kliniken unterschieden, in denen Fionet nicht verwendet wurde. Die anschließende wissenschaftliche Analyse stützte die Ergebnisse von Fionet. Dr. Michael Humes von USAID hat diese Daten vor zwei Wochen der American Society of Tropical Medicine vorgelegt.

Das Fio-Deki-Gerät als ein Teil der Fionet-Diagnoseplattform.





Dieser Einsatz der weltweit führenden Agentur zur Bekämpfung globaler gesundheitlicher Herausforderungen und Pandemien bestätigt weiterhin das Wertversprechen von Fionet: Community-basierte Tests, die Ergebnisse in Laborqualität liefern, und Community-basierte Nachverfolgung, die Datenerfassung und -überwachung auf dem Niveau von Krankenhäusern ermöglicht YOAV RAITER, CEO VON RELAY MEDICAL CORP.

NEWS-FAZIT:

Fionet macht den Unterschied! Das macht Dr. Michael Humes von USAID klar. Menschliche Erfassungsfehler werden durch die automatisierte Erfassung, Auswertung und Speicherung der Schnelltests eliminiert. Dies ist essentiell für die Bekämpfung aller Infektionskrankheiten.

Wenn sich USAID für Fionet entscheidet, ist das nicht nur ein Qualitätsurteil, sondern auch ein prestigeträchtiger Auftrag, der möglicherweise schnell weitere Nachfolgebestellungen von USAID selbst oder von anderen Organisationen nach sich ziehen könnte.

Was für Malaria-Schnelltests funktioniert, wie in diesem Fall, funktioniert auch für andere infektiöse Krankheiten, einschließlich Covid-19. Somit ist dieser Kaufauftrag als Meilenstein zu werten und dementsprechend sollte auch der Aktienmarkt auf diese News reagieren. MEINUNG AUTOR

Seit dem Jahr 2000 hat die US-Führung zusammen mit einer konzertierten globalen Anstrengung dazu beigetragen, fast 7 Millionen Menschenleben zu retten und mehr als 1 Milliarde Malariafälle zu verhindern. Dennoch lebt fast die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten, in denen das Risiko einer Malariaübertragung besteht, und Malaria ist nach wie vor eine der Hauptursachen für Krankheit und Tod in Afrika südlich der Sahara. Von den geschätzten 405.000 Malaria-Todesfällen im Jahr 2018 ereigneten sich mehr als 90 Prozent in Afrika, hauptsächlich bei Kindern unter fünf Jahren. Insektizidresistenz und Resistenz gegen Malariamedikamente sind ebenfalls ernsthafte und wachsende Bedrohungen für die stetigen Fortschritte, die weltweit gegen Malaria erzielt werden. - https://www.usaid.gov/

RELAY MEDICAL CORP.*

WKN: A2JQR0 CSE: RELA

Relay Medical (WKN: A2JQR0) entwickelt verschiedene Technologien für den medizinisch technischen Bereich! Alle Produkte sind in ihrer Entwicklung serienreif oder weit fortgeschritten, so dass man mit einem zeitnahen Einsatz rechnen kann.

FIONET FÜR COVID-19-TESTS

Fionet wurde schon von der WHO in Zusammenarbeit zur Eindämmung von Epidemien (Malaria, HIV, Dengue-Fieber und Ebola) verwendet. Dies geschah in Zusammenarbeit mit der Bill & Melinda Gates-Stiftung und verschiedenen Gesundheitsministerien.