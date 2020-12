Nicht zuletzt infolge der Corona-Pandemie gewinnt das Thema Vorsorge bei den Deutschen immer mehr an Bedeutung. Dazu gehört auch das Thema Vorsorge für den Sterbefall. Zwar redet niemand gerne über den eigenen Tod, dennoch wird das Thema in all seinen Facetten immer gesellschaftsfähiger. Hinterbliebene benötigen fachmännische Beratung zu Testaments- und Nachlassfragen oder auch eine Vermittlung von Bestattern. Auch der digitale Nachlassverwalter gewinnt an Wichtigkeit. Das alles verursacht Kosten, die durchschnittlich zwischen 7.000 und 10.000 Euro liegen.

