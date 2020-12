Der Automobilzulieferer Hella hat nach starken Quartalszahlen die Prognose erhöht und an der Börse für Begeisterung gesorgt. Die MDAX-Aktie liegt im frühen Handel klar im Plus und steht kurz vor dem charttechnischen Ausbruch. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro, wie Hella am Montagabend auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...