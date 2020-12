Mettlach (ots) - Wer es einmal probiert hat, möchte es nicht mehr missen: Ein WC mit Dusch-Funktion, das nach jedem Toilettengang für ein Gefühl der Frische und Sauberkeit sorgt. Das ViClean-I 100 von Villeroy & Boch punktet außerdem mit intuitivem Bedienkomfort und einem schlanken Design, bei dem sich die Dusch-Funktion erst auf den zweiten Blick offenbart.Wasser statt ToilettenpapierDie Reinigung mit Wasser bringt viele Vorteile: Wasser schont die Haut, ist antiallergen und sorgt für ein frisches Gefühl. Es reinigt sanfter und gleichzeitig gründlicher als trockenes Papier. Dennoch sind Bidets in vielen europäischen Ländern aus der Mode gekommen- nicht zuletzt, weil sie viel Platz im Bad beanspruchen. Auf die Vorteile wollen viele Menschen dennoch nicht verzichten. Die Stunde des Dusch-WCs hat geschlagen!Ausgezeichnetes DesignBei herkömmlichen Dusch-WCs stehen sich Technik und Design mitunter im Weg: Je mehr Funktionen, desto schwerfälliger wird die Formensprache. Dass es auch anders geht, beweist das ViClean-I 100 von Villeroy & Boch. Der Trick: Die Funktionalität wurde nicht im Sitz, sondern in der Keramik verbaut. Das ermöglicht eine schlanke Linienführung mit ultraflachem Sitz. So lässt sich das Dusch-WC optisch kaum von einem normalen wandhängenden WC unterscheiden und hat auch die Jury des Red Dot Design Awards auf Anhieb überzeugt. Außer in klassischem Weiß gibt es das ViClean-I100 auch in spektakulärem Schwarz - ein Blickfang für jedes Badezimmer.Perfekt für PuristenNicht nur in Sachen Design setzt das ViClean-I 100 auf Geradlinigkeit - auch beim Anwenderkomfort präsentiert sich das Dusch-WC erfreulich unkompliziert. Die Bedienung erschließt sich auf den ersten Blick und erfolgt intuitiv via Fernbedienung oder Smartphone-App. Zur Wahl stehen Gesäß- und Ladydusche in verschiedenen Ausführungen -zum Beispiel als HarmonicWave-Duschstrahl, der oszillierende und rotierende Bewegungen kombiniert und so für eine besonders gründliche, vitalisierende Reinigung sorgt. Wassertemperatur, Wasserstrahlstärke und Duschdüsenposition können individuell eingestellt werden. So findet jeder im Handumdrehen die Einstellung, die am besten zu den persönlichen Bedürfnissen passt.Bilder zum Download: https://cs.villeroy-boch.com/admin/share/55086303Pressekontakt:Simon LauerTel.: 0049 68 64 81 27 22E-Mail: lauer.simon@villeroy-boch.comOriginal-Content von: Villeroy & Boch AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14940/4784875