Die Hängepartie im DAX hält auch am Dienstagvormittag an. Der deutsche Leitindex pendelt weiterhin in einer engen Handelsspanne knapp unterhalb der 13.300-Punkte-Marke hin und her. Am Vortag hatte es kurzzeitig so ausgesehen, als ob die Bären das Ruder übernehmen würden. Doch zum Handelsende hin hangelte sich der DAX in Richtung Tageshoch. Ohne große Veränderung geht es heute weiter.13.300 - diese Marke könnte uns noch eine Weile beschäftigen. Positiv ist, dass trotz der neuen Corona-Maßnahmen kein ...

