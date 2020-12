Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute mit den folgenden Themen: Neuland für Apple, Nachfrage bei Qiagen und Aufschwung für Deutschland.

> DAX, Dow & Co. | In den USA ist Technologie weiter Trumpf. Während der Dow Jones (-0,5 Prozent) als auch der S&P 500 (-0,2 Prozent) Einbußen zu verzeichnen hatten, setzte der Nasdaq100 seinen Höhenflug mit einem Plus von 0,5 Prozent fort. Tesla zeigte einmal mehr die Muskeln und war stärkster Nasdaq-Gewinner, im Dow hatte Boeing die Nase vorn.

Der Dax mühte sich orientierungslos in den Tag. Zur Eröffnung lag das deutsche Index-Aushängeschild nahezu auf Vortagesniveau. RWE und Merck sind die beiden Aktien mit den größten Zugewinnen im frühen Handel. Der Gewinner von gestern ist der Verlierer von heute: Linde bildet mit einem Minus von mehr als einem Prozent das Index-Schlusslicht.

Im MDAX fällt HELLA auf. Der Automobil-Zulieferer hat sowohl die Umsatz-, als auch die EBIT-Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Die Anleger zeigen sich begeistert, der Kurs zieht um 7,5 Prozent an.

