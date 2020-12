Gerüchte über Gerüchte: Apple soll heute neue Produkte ohne Event sondern schlicht per Pressemitteilung ankündigen. Hinweise deuten auf den Release der ersten Over-Air-Ear-Kopfhörer Apples hin, den Airpods Studio. Seit dem Wochenende kursieren Gerüchte über eine wohl letzte Neuankündigung Apples am 8. Dezember. Zuerst hieß es, der Hersteller könnte seine Tracking-Gadgets Airtags zeigen, dann wurde spekuliert, es komme eine neue Generation der Set-Top-Box Apple TV. Nun ist vom Start der Airpods Studio die Rede. Was kommt am 8. Dezember - Airpods Studio oder Apple TV? Was wird Apple heute vorstellen? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...