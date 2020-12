Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In einem Umfeld leicht nachgebender Aktienkurse startete der März-Kontrakt des Bund-Futures (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) mit Gewinnen in die neue Handelswoche, so die Analysten der Helaba.Als weiterer Unterstützungsfaktor für EWU-Kerntitel könne man die fehlende Einigung bei den Brexit-Verhandlungen nennen. Für Verunsicherung hätten zudem Meldungen gesorgt, wonach die Trump-Regierung in den letzten Amtswochen noch Sanktionen gegen 14 chinesische Beamte einführen wolle. Heute finde der Wechsel auf den März-Kontrakt mit einem Aufschlag von fast 250 Basispunkten statt. Die Spreads der Peripherieländer hätten sich zum Wochenstart leicht geweitet. Zehnjährige BTPs würden aktuell 116 Basispunkte oberhalb der deutschen Pendants rentieren. In Spanien und Portugal lägen die Spreads bei 64 bzw. 60 Basispunkten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...