Berlin (ots) - Noch mehr Fragen, noch mehr Antworten, noch mehr Insights. Das Marktforschungsteam von aposcope geht 2021 mit insgesamt neun Marktanalysen an den Start. Neben etablierten Themen aus Pharma und Apotheke sind auch im kommenden Jahr einige neue branchenrelevante Themenfelder dabei. So gibt es direkt zum Start brandaktuelle Einblicke in die derzeitige Situation der Vor-Ort-Apotheken in Deutschland. Alle Studienergebnisse können bereits jetzt vorbestellt werden - zu attraktiven Sonderkonditionen.Ob Digitalisierung, Schlankheitsmittel oder Erkältungsmarkt: Auch 2021 bietet aposcope wieder exklusive Einblicke zu branchenrelevanten Themen aus dem Apothekenmarkt. Für das neue Jahr sind neun spannende Marktanalysen geplant, bei denen jeweils mehr als 500 verifizierte Apotheker*innen und PTA Antworten auf bis zu 50 Fragen liefern. Die Studienergebnisse gewähren relevante Insights direkt aus der Apotheke und können ab sofort vorbestellt werden - mit 1.200 Euro Ersparnis (https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/).Das sind die Themen der Marktanalysen 2021:1. Situation der Vor-Ort-Apotheke in Deutschland (Veröffentlichung: 18.01.2021)2. Schlankheitsmittel (02.02.2021)3. Status Quo: Digitalisierung in der Apotheke (23.03.2021)4. Erkältungsmarkt (20.04.2021)5. Nahrungsergänzungsmittel (11.05.2021)6. Zukunftsmarkt Medizinisches Cannabis (20.07.2021)7. Kinderwunsch, Schwangerschaft, Stillzeit (24.08.2021)8. Kosmetik & Pflege (05.10.2021)9. Schlaf, Beruhigung und Stress (26.10.2021) Mit einer Sonderaktion belohnt aposcope bis zum 15. Januar 2021 "Frühbucher*innen": Sichern Sie sich fünf Studien Ihrer Wahl zum einmaligen Sonderpreis von 3.750 Euro netto anstatt regulär 4.950 Euro netto. Als einer der Ersten erhalten Sie direkt am Tag der Veröffentlichung ein Executive Summary, eine grafische Auswertung und einen Tabellenband. Alternativ gibt es die Ergebnisse aller neun Studien zum Sparpreis von 6.900 Euro netto.Außerdem haben Sie die Möglichkeit, bei jeder Marktanalyse bis zu drei eigene Fragen einzubinden. So sichern Sie sich komplett individuelle Ergebnisse, die Ihnen exklusiv zur Verfügung stehen.Jetzt Marktanalysen buchen & sparen! (https://marktforschung.aposcope.de/marktanalyse-bestellen/)aposcope. Apotheke verstehen.Wir erheben und analysieren Daten von Apotheker*innen und PTA. Ein eigenes Online-Panel ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die am Apothekenmarkt interessiert sind, die Perspektive des pharmazeutischen Personals einzunehmen. aposcope (https://marktforschung.aposcope.de/) vertieft das Verständnis für den Zielmarkt und hilft, effiziente Entscheidungen zu treffen. aposcope ist ein Marktforschungsangebot der EL PATO Medien GmbH, die in Berlin mit mehr als 60 Mitarbeitern Medien und andere Formate für den deutschsprachigen Gesundheitsmarkt betreibt.