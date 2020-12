Der Kali- und Salzproduzent (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) konnte am 10.11.20 über die rote Abwärtstrendgerade springen und dadurch ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis im Chart). Die anschließend gestartete Jahresendrallye hat es in sich, nach einer neuerlichen langen weissen Kerze konnte die Notierung gestern bis auf 8,39 Euro klettern. Am heutigen Dienstag kommt es bis dato zu einer "Verschnaufpause", aktuell notiert die Aktie bei 8,30 ...

