Den derzeitigen Teil-Lockdown in Deutschland haben die Anleger Anfang November noch mit einem Schulterzucken quittiert, um ihn ein paar Tage später in der Impfstoff-Euphorie ganz aus ihren Köpfen zu verdrängen. Nun aber kehrt mit weiter steigenden Infektionszahlen die Angst vor einem kompletten Stillstand des öffentlichen und damit auch einem Großteil des wirtschaftlichen Lebens in Deutschland zurück. Es dürfte nur noch eine Frage von Tagen sein, wann die Berliner Politik die Zügel in der Corona-Bekämpfung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...