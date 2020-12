GR Silver Mining hat erstmals ein 2.700 Tonnen schweres Bulk Sample vom Plomosas-Projekt zu Testzwecken verarbeiten lassen. Es lieferte ein hochgradiges Silberkonzentrat von im Schnitt 15,1 Kilo je Tonne Gestein. Die Aktie legte daraufhin prozentual zweistellig zu!

Großprobe liefert hochgradiges Silberkonzentrat

So langsam wird es ernst auf dem Plomosas-Projekt von GR Silver Mining (0,63 CAD | 0,39 Euro; CA36258E1025) in Mexiko. Im März dieses Jahres hatte man es von First Majestic Silver übernommen, jetzt schon nahm man ein Großprobe, ein sogenanntes Bulk Sample. Insgesamt wurden 2.700 Tonnen an eine nur wenige Kilometer entfernte Verarbeitungsanlage geliefert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So kam man im Durchschnitt auf ein Silberkonzentrat von 15,1 Kilogramm je Tonne Gestein (alle Ergebnisse im Detail). Die Großprobe stammt aus der San Juan getauften Zone. Dort gab es bisher überhaupt keinen Abbau, aktuell betreibt dort GR Silver mit einem Bohrgerät allerdings Explorationsarbeiten.

Standard-Verarbeitungsverfahren funktioniert

Das Ergebnis ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...