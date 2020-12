Über seine Tochter, der digitalen Plattform iptiQ, beteiligt sich der Rückversicherer Swiss Re am Heidelberger Versicherungs-Start-up Getsafe. In einer Series-B-Finanzierungsrunde hat Getsafe 30 Mio. US-Dollar eingesammelt, etwa 24,8 Mio. Euro. Lead-Investor war iptiQ. Bestehende Investoren wie Earlybird, Btov und Capnamic sowie Commerz Ventures beteiligten sich ebenfalls an der Runde. Insgesamt hat das Heidelberger Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 2015 bislang 53 Mio. US-Dollar an Investitionen eingestrichen, also fast 43,8 Mio. Euro.

