Der japanische Konsumgüterhersteller Kao wurde von der bekannten internationalen Umweltorganisation CDP in die A-Liste der Unternehmen aufgenommen, die sich für Klimawandel, Wald und Wasser einsetzen. Mit Aufnahme in die A-Liste in allen drei Kategorien rangiert Kao damit unter den Top 10 von insgesamt 5.800 bewerteten Unternehmen. Die Entscheidung basiert auf einer globalen Umfrage zu den Aktivitäten aller Unternehmen im Hinblick auf den Schutz von Klima, Wald und Wasser. Kao ist das erste japanische Unternehmen, das in allen drei Kategorien eine A-Bewertung erhielt. Der Konzern wurde zum vierten Mal in die A-Liste zum Schutz der Gewässer, zum zweiten Mal in die A-Liste zum Klimawandel sowie erstmalig in die A-Liste zum Schutz der Wälder aufgenommen.

"Es ist eine große Ehre, in die Rangliste des CDP mit einem Triple-A-Ergebnis aufgenommen zu werden. Kao setzt auf werteorientierte Innovationen, in dem wir ESG (Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung) in den Fokus unseres Handels stellen. Diese Auszeichnung bestärkt uns darin, weiterhin werteorientiert zu handeln und Menschen dabei zu unterstützen, einen nachhaltigeren Lebensstil zu führen. In Japan nennen wir das "kirei" ein Leben, das innerlich wie äußerlich schön ist", sagt Dave Muenz, Executive Officer, verantwortlich für ESG bei der Kao Corporation.

Im Bewusstsein um die Verantwortung als Unternehmen, das Produkte des täglichen Bedarfs anbietet, unternimmt Kao aktiv Schritte, um den ökologischen Fußabdruck seiner Produkte während des gesamten Produktlebenszyklus zu verringern. Im April 2019 veröffentlichte Kao seine ESG Strategie, den 19 Handlungsbereiche umfassenden "Kirei Lifestyle Plan". Durch die Integration von ESG als zentraler Bestandteil der Unternehmensführung will Kao das Unternehmenswachstum vorantreiben und gleichzeitig Produkte und Dienstleistungen anbieten, die Verbrauchern, Gesellschaft und Umwelt nutzen.

Die Aufnahme von Kao in die CDP A-Listen zum Schutz von Klima, Wäldern und Wasser ist das Resultat folgender Aktivitäten des Unternehmens:

Kaos Ziele zur CO2-Reduktion für den gesamten Produktlebenszyklus, seine "eco together"-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen wie Verbrauchern und Geschäftspartnern und seine proaktive Offenlegung der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken und Chancen für das Unternehmen.

Kaos Unterstützung für den Schutz der Wälder durch den Einsatz von nachhaltigem Palmöl und nachhaltigem Papier- und Zellstoff, die Förderung einer nachhaltigen und ethischen Lieferkette sowie einer lückenlosen Rückverfolgbarkeit, die Einführung von FSC-zertifiziertem Papier und Karton und die proaktive Offenlegung der mit dem Schutz des Waldes verbundenen Risiken und Chancen für das Unternehmen.

Kaos Fokus auf den Schutz von Gewässern innerhalb seiner globalen ESG-Strategie, seine Bemühungen, den Wasserverbrauch in seinen Produktionsstätten weltweit zu reduzieren und wassersparende Produkte anzubieten, seine "eco together"-Aktivitäten in Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen wie Verbrauchern und Geschäftspartnern und seine proaktive Offenlegung der in Bezug auf den Schutz von Wasser bestehenden Risiken und Chancen für das Unternehmen.

Paul Simpson, CEO von CDP, sagt: "Wir gratulieren allen Unternehmen der diesjährigen A-Liste. Es ist wichtig, dass Unternehmen eine führende Rolle in Umweltschutz und Transparenz übernehmen, gerade auch in diesem herausfordernden Jahr, das von COVID-19 geprägt ist. Klimawandel, Entwaldung und unsichere Wasserversorgung stellen ein enormes Risiko auch für Unternehmen dar. Dabei überwiegen die Chancen durch aktives Handeln bei weitem die Risiken des Nichthandelns. Die führende Rolle des privaten Sektors wird ein verstärktes staatliches Handeln nach sich ziehen und damit sicherstellen, dass das globale Ziel einer nachhaltigen Wirtschaft erreicht wird. Unsere A-Liste würdigt jene Unternehmen, die heute handeln, um in der Wirtschaft der Zukunft führend zu sein."

Auch in Zukunft wird Kao seine ESG-Aktivitäten weltweit weiter verfolgen, zum Beispiel durch aktive Schritte in den Bereichen Klimawandel sowie Schutz der Wälder und Gewässer, um Menschen auf der ganzen Welt ein nachhaltigeres Leben zu ermöglichen und zur Nachhaltigkeit der Gesellschaft beizutragen.

Über Kao

Kao bereichert das Leben von Verbrauchern auf der ganzen Welt mit seinen Produkten. Durch sein Portfolio von über 20 führenden Marken, wie Attack, Bioré, Goldwell, Jergens, John Frieda, Kanebo, Laurier, Merries und Molton Brown, ist Kao Teil des täglichen Lebens der Menschen in Asien, Ozeanien, Nordamerika und Europa. Zusammen mit seiner Chemiesparte, die zu einer Vielzahl von Industrien beiträgt, erwirtschaftet Kao einen Jahresumsatz von rund 1.500 Milliarden Yen. Kao beschäftigt weltweit etwa 33.000 Mitarbeiter und blickt auf eine 130-jährige Innovationsgeschichte zurück.

