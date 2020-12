Valmet Automotive hat angekündigt, sein Autowerk im finnischen Uusikaupunki zur Batteriefabrik zu erweitern. Neben Salo wird Uusikaupunki damit zum zweiten Werk von Valmet Automotive mit einer Massenproduktion von Batteriesystemen für Elektrofahrzeuge. Die Batteriefabrik in Uusikaupunki soll im späteren Verlauf des 2. Halbjahr 2021 in Betrieb gehen, wie der finnische Zulieferer mitteilt. In Uusikaupunki ...

