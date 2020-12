Öffentliches Angebot abgeschlossen - das Solarunternehmen Greencells GmbH hat während des Angebotszeitraums für ihre besicherte 6,50%-Anleihe 2020/25 (ISIN: DE000A289YQ5) eine erste Tranche im Volumen von 15 Mio. Euro platziert. In den nächsten Monaten sollen in Abhängigkeit vom Marktumfeld weitere Privatplatzierungen bis zur Vollplatzierung der Anleihe im Volumen von 25 Mio. Euro durchgeführt werden. Der Green Bond soll am 9. Dezember 2020 in den Handel im Freiverkehr (Quotation Board) der Börse Frankfurt einbezogen werden.

Mit dem Emissionserlös soll das Unternehmenswachstum beschleunigt werden. Deshalb sind u. a. der Erwerb fast baureifer Projektrechte und - in Ergänzung zu Eigenmitteln - der Ausbau des Projektentwicklungsgeschäfts der Schwestergesellschaft geplant. Mit dem aktuellen Volumen der Anleihemittel könnten laut Greencells während der Anleihelaufzeit bereits mindestens 600 MWp neuer Projekte ...

