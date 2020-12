DJ BMW baut Kooperation mit AWS aus

FRANKFURT (Dow Jones)--BMW baut seine Kooperation mit Amazon beim Thema Clouddienste aus. Die beiden Unternehmen wollen laut gemeinsamer Mitteilung Cloud-basierte IT- und Softwarelösungen entwickeln, um die Effizienz in allen Unternehmensprozessen zu steigern. Der DAX-Konzern will Daten aus Geschäftsbereichen in über 100 Ländern auf die Cloud-Sparte AWS von Amazon übertragen.

Bis zu 5.000 Software-Entwickler sollen in AWS-Technologien geschult werden, um künftig Daten besser nutzen zu können. Die Unternehmen wollen beispielsweise eine Lösung für die Verarbeitung natürlicher Sprache entwickeln, die für die in der Autoindustrie verwendete Terminologie optimiert und Daten aus verschiedenen Textquellen automatisch verarbeiten kann. Zudem soll es einfacher werden, die Nachfrage nach Automodellen und Ausstattungsoptionen besser zu prognostizieren. Dadurch könnten Einkauf, Produktion und Vertrieb optimiert werden.

