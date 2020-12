München (ots) - Der internationale Informationsdienstleister Experian (https://www.experian.de/) hat einen wichtigen Meilenstein bei der Integration mit dem Geschäftsbereich Risk Management von Arvato Financial Solutions erreicht. Das Unternehmen hat bisherige Entscheidungslösungen auf seine eigene Decisioning Plattform "PowerCurve Strategie Manager" migriert und ermöglicht seinen Kunden damit die bestmögliche Performance für intelligente automatisierte Entscheidungen im digitalen Business. Kunden von Experian profitieren jetzt von der Kombination des besten Datenbestands im DACH-Raum mit den weltweit führenden Decisioning-Technologien."In der Pandemie hängt für Unternehmen mehr denn je von den richtigen Entscheidungen ab", kommentiert Kai Kalchthaler, CEO von Experian DACH. "Wer in der Entscheidungsfindung die Möglichkeiten umfangreicher, aktueller Datensätze und modernster Technologie außer Acht lässt, verliert in der aktuellen Situation schneller denn je den Anschluss an die Konkurrenz."Einfache und flexible Strategie-Entwicklung und -Umsetzung in Kombination mit schnellen automatisierten Lösungen für jedes Decisioning-Problem verschaffen Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Als eines der laut Forbes innovativsten Unternehmen weltweit entwickelt Experian seine Technologie beständig weiter, sodass seine Kunden auch in Zukunft von diesem Wettbewerbsvorteil profitieren können.Als Reaktion auf die aktuellen Herausforderungen konzentrieren sich Unternehmen in Deutschland auf die Verbesserung von Kundenzufriedenheit und -loyalität.[1] Um diese Zufriedenheit und Loyalität zu erreichen, ist es wichtig, dass sie auf jeder Etappe der Customer Journey schnell die richtigen Entscheidungen treffen und sich agil an geänderte Rahmenbedingungen anpassen. Onlinehändler, die entscheiden müssen, ob sie einem neuen Kunden Vertrauen können; Banken, die herausfinden müssen, ob sie einem Kunden online eine Krediterweiterung gewähren sollen oder nicht; Versicherungen, die wissen müssen, welche Konditionen sie einem Kunden aktuell anbieten sollen: Im digitalen Geschäft müssen Entscheidungen in Bruchteilen von Sekunden fallen, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen. Nur das Zusammenspiel fortschrittlicher Technologie mit Expertenwissen, wie Experian es bietet, kann das gewährleisten.Das Decisioning Portfolio von Experian kombiniert eine der weltweit leistungsstärksten Decision Engines mit traditionellen sowie nicht-traditionellen Daten und Advanced Analytics, um die bestmöglichen Entscheidungen im gesamten Customer Lifecyle zu erreichen.Bei der Nutzung der Experian-Technologie genießen Kunden vollständige Flexibilität. Sie können die Software nutzen, um selbst eine individuelle Anwendung zu realisieren oder sich diese durch die Experten von Experian erstellen lassen. Für bestimmte Branchen stehen darüber hinaus vorkonfigurierte Bestpractice Lösungen zur Verfügung. Unternehmen können mit der Technologie von Experian den gesamten Customer Lifecycle abdecken oder diese modular für Teilentscheidungsprozesse einsetzen. Zudem haben sie die Wahl zwischen dem Betrieb im eigenen Rechenzentrum und dem Hosting durch Experian.Bestandskunden von Arvato Financial Solutions Risk Management erhalten durch die Integration mit der Experian-Technologie u.a. eine deutlich höhere Performance, eine Vielzahl neuer Anpassungsmöglichkeiten und durch die globale Präsenz von Experian noch mehr Optionen für ihre Internationalisierungsstrategien.[1] Eine kürzlich von Forrester Consulting publizierte Studie (https://www.experian.de/events-insights/forrester-report-2020) belegt, dass 88 Prozent der Unternehmen der Verbesserung von Kundenzufriedenheit- und Loyalität höchste geschäftliche Priorität einräumen.Über Experian DACHExperian ist weltweiter Marktführer für Informationsdienstleistungen. Experian hilft seinen Kunden, Daten selbstbewusst zu nutzen. Experian unterstützt Privatpersonen dabei, die Kontrolle über ihre finanziellen Angelegenheiten zu erlangen und Zugang zu Finanzdienstleistungen zu erhalten. Unternehmen unterstützt Experian dabei, smarte, wachstumsfördernde Entscheidungen zu treffen. Kreditnehmer begleitet das Unternehmen beim verantwortungsbewussten Umgang mit Krediten. Organisationen erhalten das nötige Handwerkszeug, um sich gegen Identitätsbetrug und Kriminalität zu schützen.2020 hat das Unternehmen einen Mehrheitsanteil an dem Geschäftsbereich Risk Management von Arvato Financial Solutions erworben und so Experian DACH als führenden Dienstleister der Region für Risiko-, Betrugs- und Identitäts-Management neu etabliert.Experian DACH bietet Unternehmen aller Größen und Branchen, wie E-Commerce-Betreibern, Versicherungen, Finanzdienstleistern und Telekommunikationsunternehmen die jeweils beste Basis für ihr Risiko-, Betrugs- und Identitäts-Management. Bei Bedarf entwickelt Experian DACH maßgeschneiderte, unternehmensspezifische Lösungen, insbesondere für Großkunden.Experian beschäftigt weltweit rund 17.800 Mitarbeiter in 45 Ländern. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Technologien, Personal und Innovationen, um Kunden den bestmöglichen Output zu liefern. 