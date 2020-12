08.12.2020 - Die FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913) hat im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie in Deutschland ein vollvermietetes Fachmarktzentrum in Pößneck, Thüringen, veräußert. Zur Strategie, zum bisherigen Jahresverlauf - HEUTE UNSER EXCLUSIVINTERVIEW mit Falk Raudies - FCR Immobilien unbeschadet durch Corona. Spannend - und zur Einordnung der aktuelle Verkauf und die 9-Monats-Zahlen. Kasse machen - Strategie umsetzen Die seit Anfang 2015 im Bestand befindliche Handelsimmobilie verfügt über eine vermietbare Fläche von rd. 7.600 m².Und der Verkauf passt in eine Reihe von Transaktionen dieses ...

