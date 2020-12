Unterföhring (ots) -- Alle Filme der "Harry Potter"-Saga auf dem Pop-up-Channel Sky Cinema Harry Potter zwischen 27. Dezember und 3. Januar- Mit Sky Q gibt's die Hits der Wizarding World auch in brillanter UHD Qualität- Alle Filme auch On Demand und mit dem monatlich kündbaren Streamingdienst Sky Ticket abrufbar 8. Dezember 2020 - Für alle Fans der Wizarding World, macht Sky auch nach Weihnachten zauberhafte Geschenke...Zwischen 27. Dezember und 3. Januar zeigt der Pop-up-Sender Sky Cinema Harry Potter alle Filme der "Harry Potter"-Saga.Eine Woche präsentiert Sky Cinema Harry Potter folgende Filme des Fantasy-Epos rund um die Uhr:- "HARRY POTTER UND DER STEIN DER WEISEN" -- "HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS"- "HARRY POTTER UND DER GEFANGENE VON ASKABAN"- "HARRY POTTER UND DER FEUERKELCH"- "HARRY POTTER UND DER ORDEN DES PHÖNIX"- "HARRY POTTER UND DER HALBBLUTPRINZ"- "HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES: TEIL 1"- "HARRY POTTER UND DIE HEILIGTÜMER DES TODES: TEIL 2" Michaela Tarantino, Vice President Cinema, Sky Deutschland: "Nach dem großen Erfolg zu Ostern machen wir allen Film-Fans nun auch zum Ende des Jahres noch mal Wünsche wahr. Und zeigen alle 'Harry Potter'-Abenteuer. Die beliebten Hits gibt es rund um die Uhr auf dem Pop-up Channel Sky Cinema Harry Potter, sowie auch auf Abruf und in UHD. Alles einfach nur auf Sky."Sky Cinema Harry Potter läuft von 27. Dezember bis 3. Januar und ersetzt in dieser Zeit Sky Cinema Family.Mit Sky Q können alle Filme auch in brillanter Ultra HD-Auflösung angesehen werden. Mit dem Streamingdienst Sky Ticket sind die Hits ebenfalls abrufbar.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerExternal CommunicationsTel: 089/9958 6837Thomas.Schöffner@sky.dewww.facebook.de/SkyDeutschlandwww.instagram.de/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Tamara Söckler / Melissa AschauerBilder.Presse@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4785203