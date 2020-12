Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Jahr klingt langsam aus, und ab dieser Woche sollte die Handelsaktivität spürbar zurückgehen, so die Analysten der DekaBank.Trotzdem biete die Woche mit der EZB-Sitzung am Donnerstag und dem EU-Gipfel am 10./11. Dezember noch ihre Höhepunkte, wobei es unwahrscheinlich sei, dass der Rentenmarkt davon echte Impulse erhalten werde. Damit erwarten die Analysten der DekaBank trotz der gestiegenen Inflationserwartungen, dass sich die 10-jährige Bundrendite um -0,55% halten wird, wobei sie mit Blick auf den Start des neuen Jahres weiterhin auf eine leichte Kurvenversteilung setzen würden. Es bleibe attraktiv, auf eine Einengung der Spreads in der Peripherie - und hier vor allem bei italienischen Staatsanleihen - zu setzen. (Ausgabe vom 07.12.2020) (08.12.2020/alc/a/a) ...

