Zürich (ots) - Capco, die globale Management- und Technologieberatung, kündet heute die Übernahme der andrion AG an, einer in der Schweiz ansässigen Beratungsfirma für Digitales und Technologie, die sich auf Transformationslösungen und -dienstleistungen für Schweizer Banken und Finanztechnologieunternehmen konzentriert.Die Transaktion wird das Dienstleistungsangebot von Capco in Bezug auf Digitalisierung und Technologie erweitern. Aniello Bove, CEO & Managing Partner, Martin Zimmermann und Roberto Zimmermann, Managing Partner, das Führungsteam von andrion sowie alle Mitarbeiter werden das Capco-Team ergänzen. Finanzielle Details wurden nicht bekanntgegeben.Das Angebot von andrion umfasst die Digitalisierung, einschliesslich CX / UX und dazugehörige Technologien; Automatisierung wie Prozess- und KI-Dienste; Modernisierung, einschliesslich Web- und Cloud-Lösungen sowie Industrialisierung wie Open Banking und die Harmonisierung von Dienstleistungen.Lance Levy, CEO von Capco, kommentiert: "Diese Akquisition stärkt unser Angebot für Finanzdienstleistungskunden weiter, wir werden ihnen helfen, ihre Geschäftsmodelle und Kundenangebote neu zu definieren. Sie ist auch ein weiterer Schritt in unserem Streben nach gezielten Akquisitionen. Ich freue mich sehr, Aniello und das andrion-Team in der Capco-Familie begrüssen zu dürfen."Bodo Schaefer, CEO für Deutschland, Österreich und die Slowakei, betont: "Diese neue Partnerschaft mit andrion ergänzt nicht nur die gesamte Unternehmenskultur sowie die Ziele von Capco - sie passt auch hervorragend zur Übernahme von Creative Construction in Deutschland zu Beginn des Jahres. andrion und Creative Construction verbessern gemeinsam unsere Fähigkeit, Kunden in der Region digitale Dienstleistungen sowie Lösungen anzubieten: vom ersten Entwurf bis zur finalen Auslieferung."Andrea Hoffmann, Partner für Transformation bei Capco Schweiz: "andrion ist ein etabliertes Unternehmen mit starkem Wachstumspotenzial. Das andrion-Team besteht aus angesehenen Beratern mit umfangreicher Erfahrung und gefragten Fachkenntnissen im digitalen und KI-Bereich, mit denen wir bereits bei einer Reihe erfolgreicher Projekte eng zusammengearbeitet haben."Dr. Ingo Rauser, Partner für Regulatorik und Compliance bei Capco Schweiz: "Diese Übernahme erweitert die digitalen und regulatorischen End-to-End-Services, die wir Finanzdienstleistungskunden innerhalb und ausserhalb der Schweiz anbieten können. Während der COVID-Pandemie haben wir bei inländischen Banken eine steigende Nachfrage festgestellt, die Bedienung komplexer IT-Aktivitäten von Offshore-Standorten in die Schweiz zurückzubringen. Zusammen mit andrion sind wir hervorragend positioniert, um diese neue Nachfrage zu bedienen."Aniello Bove, CEO & Partner bei andrion: "Capcos Fokus auf Business Transformation und die Entwicklung von innovativen und marktführenden Lösungen passt perfekt zu unserem eigenen Ansatz. Unsere Entscheidung, uns Capco anzuschliessen, wird unsere Lösungen und Lösungstiefe in Bereichen erweitern, in denen wir über Jahre gewachsen sind, insbesondere im Bereich der digitalen Transformation und KI-Technologien. Der Schritt ermöglicht uns ausserdem, von der lokalen und internationalen Reichweite und Skalierbarkeit von Capco zu profitieren, um unser Dienstleistungsspektrum zu erweitern."Über CapcoCapco ist eine globale Unternehmens- und Technologieberatung mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsbranche. In unserer Arbeit kombinieren wir innovatives Denken mit einzigartigem Experten-Know-how und bringen so das Geschäft unserer Kunden mit Beratungsexpertise und Integrationsdienstleistungen im Zuge von komplexen Technologie- und Gesamtprojekten, Transformationsdienstleistungen und Managed Services nach vorn. Durch unseren kollaborativen und effizienten Ansatz unterstützen wir unsere Kunden bei der Umsetzung von echten Innovationen, Umsatzwachstum, dem Management von Veränderungen durch Risiko- und Regulatorik-Anforderungen, Kostensenkungen sowie der Verbesserung der Unternehmens-steuerung.Unser Fokus liegt auf den Bereichen Bankwesen, Kapitalmärkte, Wealth- und Investment-Management, Finance, Risk & Compliance sowie Versicherungen. In den USA betreuen wir zudem den Energiesektor.Wir sind mit Büros in den führenden Finanzmetropolen in Amerika, Europa und Asien vertreten.Erfahren Sie mehr unter www.capco.com (http://www.capco.com) oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram und Xing.Über andrion AGDie Andrion AG ist das digitale Beratungs- und Lieferunternehmen in der Schweiz mit Know-how in strategischer Positionierung, lösungsorientierter Konzeption sowie erfolgreicher Umsetzung von Digitalisierungs-, Automatisierungs-, Modernisierungs- und Industrialisierungsprojekten. andrion ist lösungsoffen und setzt Technologien und Partnerschaften gezielt und kundenorientiert in Projekten ein. Der Erfolg von andrion basiert auf dem Zusammenspiel von Menschen, Fachwissen und Technologie.Erfahren Sie mehr unter http://www.andrion.ch/ oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, Xing, LinkedIn, und Instagram.Pressekontakt:Dr. Michael SiemerWestend Medien GmbHT: +49 211 175 20850E: michael.siemer@westendmedien.deOriginal-Content von: Capco, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016997/100861362