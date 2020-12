Märkte um 12: DAX in Seitwärts-Range gefangen - RWE-Aktie an DAX-Spitze

Der DAX gibt am Dienstagmittag zeitweise um 0,2 Prozent nach und notiert damit weiterhin in der Spanne zwischen 13.200 und 13.300 Punkten. Einen Bremsklotz stellen hier nach wie vor der starke Euro und die Furcht vor neuen Corona-Maßnahmen dar.

Die Vorgaben aus den USA sind dagegen weiter hervorragend. So hat der Nasdaq 100 am Montag wieder einmal ein neues Rekordhoch markiert. Beim Dow Jones und beim S&P 500 dürften neue Allzeithochs in Kürze folgen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,2% 13.246 MDAX +0,3% 29.566 TecDAX +0,0% 3.122 SDAX +0,1% 13.983 Euro Stoxx 50 -0,5% 3.511

Am Dienstagmittag gab es im DAX elf Gewinner und 19 Verlierer. Am stärksten gewann die RWE-Aktie (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129), die zeitweise um 1,4 Prozent zulegte. Hier sorgte zuletzt die Nachricht für Kursauftrieb, dass der Energiekonzern gemeinsam mit Partnern aus weiteren europäischen Ländern ein großes Wasserstoff-Projekt aufbauen will.

