Datum der Anmeldung:

04.12.2020



Aktenzeichen:

B3-177/20



Unternehmen:

pharma&Schweiz GmbH, Zürich, Schweiz; Erwerb von Rechten an Arneimitteln von Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Schweiz



Produktmärkte:

Rechte an dem Arzneimittel Pagasys



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

