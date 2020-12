CompuGroup Medical: Profiteur der Digitalisierung im Gesundheitswesen

Das eHealth-Unternehmen CompuGroup Medical (WKN: A28890 / ISIN: DE000A288904) zeigt sich sehrt zuversichtlich, was die weitere Geschäftsentwicklung betrifft. Wie der Konzern am Montagabend bekanntgab, wird für das kommenden Geschäftsjahr 2021 ein sehr starkes Umsatzwachstum in der Größenordnung von rund 20 Prozent erwartet.

Laut CompuGroup Medical wirken sich hierin die beiden bedeutenden Unternehmenserwerbe des laufenden Jahres, der im Juli 2020 vollzogene Kauf von Teilen des deutschen und spanischen Geschäfts im Bereich Krankenhausinformationssysteme von Cerner und der am 23. November 2020 bekanntgegebene Erwerb der US-amerikanischen eMDs aus.

Organisches Wachstum

CompuGroup Medical zufolge werden Effekte für den Geschäftsbereich der Krankenhausinformationssysteme vor allem in Deutschland und für den Geschäftsbereich Arztinformationssysteme in den USA eintreten, wobei der Vollzug der US-Transaktion noch unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen stehe. Zum starken Umsatzwachstum soll plangemäß auch ein deutlich gesteigertes organisches Wachstum von über fünf Prozent beitragen.

