DJ Veolias Übernahme von Suez-Anteil muss weiter warten

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Im Streit um den gerichtlich ausgesetzten Verkauf eines Anteils an dem französischen Versorger Suez an Veolia Environnement hat sich die Suez SA nun mit Gewerkschaften auf einen Zeitplan geeinigt: Die vorgeschriebenen Konsultationen mit den Mitarbeitern sollen bis Ende Mai 2021 stattgefunden haben. Die Gewerkschaften unterzeichneten eine entsprechende Vereinbarung, wie Suez mitteilte. Im Oktober hatte ein Gericht die Übernahme eines 29,9-Prozent-Anteils an Suez durch Veolia mit der Begründung auf Eis gelegt, dass die Gremien von Suez nicht konsultiert worden seien. Ein Berufungsgericht bestätigte die Entscheidung. Veolia hatte zuvor bestätigt, ein vollständiges Übernahmeangebot für Suez machen zu wollen, was ebenfalls bis zu Konsultationen mit 99 Sozial- und Wirtschaftsausschüssen auf Eis liegt.

Suez sagte am Dienstag, das Gericht habe die Aussetzung der Transaktion nochmals bestätigt. Veolia war nicht umgehend für eine Stellungnahme zu erreichen.

