First Majestic Silver Corp. gab gestern bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens eine Dividendenpolitik für das Unternehmen verabschiedet hat, nach der das Unternehmen beabsichtigt, ab Abschluss des ersten Quartals 2021 vierteljährliche Dividenden in Höhe von 1% der Nettoeinnahmen des Unternehmens zu zahlen.



"Die Ankündigung unserer ersten Dividendenpolitik ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen und bestätigt die allgemeine Stärke und Nachhaltigkeit des Unternehmens angesichts unserer robusten Geschäftstätigkeit in Mexiko", erklärt Keith Neumeyer, Präsident und CEO des Unternehmens. "Diese neue Quartalsdividende gibt den Aktionären zudem eine noch größere Hebelwirkung auf den Silberpreis, da die Dividende an die Einnahmen des Unternehmens gebunden ist. Ich gehe davon aus, dass wir in den kommenden Jahren weiterhin von einer verbesserten Rentabilität profitieren werden, um auf dieses anfängliche Dividendenniveau aufbauen zu können".



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

FIRST MAJESTIC SILVER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de