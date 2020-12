In einer Fördermittel-Auktion der US-Regulierungsbehörde FCC hat sich SpaceX eine Subvention über 886 Millionen US-Dollar gesichert. Dafür muss der Anbieter sein Starlink-Internet in entlegene Gebiete bringen. Rund 643.000 Starlink-Anschlüsse muss SpaceX über die kommenden zehn Jahre in 35 US-Staaten vornehmen. Dazu hat sich die Weltraum-Firma in einer Auktion der US-Regulierungsbehörde FCC verpflichtet. Pro Jahr stehen dem Starlink-Provider damit rund 89 Millionen Euro zur Verfügung. Nutznießer der subventionierten Erschließung werden neben Gewerbetreibenden in ländlichen Regionen auch einsam ...

