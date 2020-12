Stuttgart, Deutschland (ots) - Das Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart und sein Flaggschiff AUTO MOTOR UND SPORT eröffnen mit insgesamt vier Oldtimer-Rallyes von Mai bis Oktober faszinierende rollende Automuseen. Die hochkarätigen Veranstaltungen sind Höhepunkte des 75-jährigen Jubiläums von AUTO MOTOR UND SPORT. Zum beliebten Klassiker-Trio PAUL PIETSCH CLASSIC (21./22.Mai) auf den Spuren des Verlegers, der bereits zum 23. Mal ausgetragenen SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON (1. bis 3. Juli) und der 18. SACHSEN CLASSIC (19. bis 21. August) kommt die erstmals und anlässlich des Jubiläums ausgetragene LUXEMBOURG CLASSIC (1./2.Oktober) als krönender Abschluss.Zum Auftakt entführt die PAUL PIETSCH CLASSIC über Traumstraßen durch den Schwarzwald und folgt damit den Spuren des Verlegers, der 1946 gemeinsam mit seinen zwei Freunden Ernst Troeltsch und Joseph Hummel in Freiburg die ersten Ausgaben der Zeitschrift DAS AUTO herausbrachte und damit den Grundstein von AUTO MOTOR UND SPORT legte. Doch der aus Neustadt stammende Paul Pietsch (1911 - 2012) war mit der ersten deutschen Autozeitschrift der Bundesrepublik nicht nur ein publizistischer Pionier, sondern zählte zugleich zu den erfolgreichsten Rennfahrern seiner Generation.Der Hommage an Paul Pietsch im Schwarzwald folgt mit der 23. Auflage der SILVRETTA CLASSIC RALLYE MONTAFON der Klassiker unter den Oldtimerrallyes von AUTO MOTOR UND SPORT. Mit der Rallye auf atemberaubenden Alpenstraßen in Vorarlberg und Tirol mit Start und Ziel im Montafon startete vor fast einem Vierteljahrhundert das erfolgreiche Veranstaltungskonzept des Medienhauses. Es folgt das faszinierende rollende Auto- und Motorradmuseum der 18. SACHSEN CLASSIC mit Start in der traditionsreichen Automobilhochburg Zwickau und Ziel in Dresden.Auf eindrucksvollen Routen des feinen Großherzogtums feiert die LUXEMBOURG CLASSIC 2021 ihre Premiere. An zwei Tagen führt die Klassiker-Rallye aus der Hauptstadt mit einem der drei Verwaltungssitze der Europäischen Union bis nach Schengen. Diese kleine Grenzgemeinde im Dreiländereck an der Mosel schrieb europäische Geschichte durch die nach ihr benannten Abkommen zum Verzicht auf Grenzkontrollen an den EU-Binnengrenzen. Ein würdiger Ort für das 75-jährige Bestehen einer der größten und bedeutendsten Autozeitschriften Europas: AUTO MOTOR UND SPORT.Die Termine 2021 im Überblick:21./22.05.: 9. PAUL PIETSCH CLASSIC Rallye durch den Schwarzwald (Offenburg)01.-03.07.: 23. SILVRETTA CLASSIC MONTAFON (Vorarlberg)19.-21.08.: 18. SACHSEN CLASSIC (Zwickau-Dresden)01.-02.10.: 1. LUXEMBOURG CLASSIC (Luxemburg-Schengen)Alle Informationen unter: www.event.motorpresse.de (http://www.event.motorpresse.de)Direkt zu den Oldtimer-Rallyes: www.event.motorpresse.de/auto/rallyes (http://www.event.motorpresse.de/auto/rallyes/)Nennungen zu allen vier Oldtimerrallyes sind ab sofort auf dem Onlineportal möglich.Pressekontakt:Kontakt:Dirk JohaeLeiter UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1657Mobil: +49 176 11182007djohae@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseDie MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines derführenden Special-Interest-Medienhäuser international und mitLizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Weltverlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften,darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKEund viele, auch digitale, Special Interest Medien in denThemenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sportund Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind dieGründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. HermannDietrich-Troeltsch.Original-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/4785552