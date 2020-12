NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Kurs weiter zugelegt. Die maue Aktienmarktstimmung sorgte für eine rege Nachfrage nach sicheren Anlagen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zum Handelsstart um 0,12 Prozent auf 137,90 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe fiel auf 0,93 Prozent.

Anleger gingen auf Nummer sicher aufgrund der anhaltend angespannten Corona-Lage. In den USA steigen die Neuinfektionen wieder deutlich, in Europa gehen sie in den meisten Ländern nicht mehr zurück. Zwar macht die Aussicht auf bald verfügbare Impfstoffe Hoffnung. Kurzfristig ist aber keine wesentliche Entlastung in Sicht.

Neben Corona drückt ein weiteres Dauerthema die allgemeine Marktstimmung: der Brexit. Nach wie vor gibt es keine Einigung auf einen Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. Allerdings entfernte Großbritannien einige kritische Passagen zur inneririschen Grenze aus einem geplanten Binnenmarktgesetz. Dies dürfte die Einigung auf einen Brexit-Deal zumindest etwas vereinfachen. Die Passagen waren auf europäischer Seite als Provokation und Hindernis für eine Einigung gesehen worden./bgf/jsl/jha/